23日解散眾院趨勢增強＝自民黨指示19日前完成候選人考核

針對首相高市早苗研議在23日召開的通常國會冒頭（開議之初）解散眾議院，自民黨於13日發函通知各都道府縣支部，要求在19日前將眾議院小選區的擬任公認候選人名單申請至黨本部。立憲民主黨也發函要求地方組織針對與公明黨的選舉合作進行協調。各黨正加速準備，解散眾院的趨勢愈趨明顯。

自民黨幹事長鈴木俊一、選對委員長長古屋圭司等人於13日在黨本部研議對策。出席者強調：「會一口氣補齊目前尚無候選人的選區。」自民黨發給地方單位的文書中註明：「雖然選舉實施尚未確定，但眾議院是常在戰場。」

日本維新會黨魁吉村洋文（大阪府知事）在府廳向記者團表示：「我認為解散已成定局。」他在提出維持執政黨過半目標的同時，也否定了與自民黨進行選區協調的可能性，表示「沒有必要」。

立憲民主黨則在黨本部召開執行委員會。黨魁野田佳彥正尋求與公明黨的選舉合作，由幹事長安住淳署名發給地方組織的書面中，呼籲向公明黨地方組織代表及支持母體「創價學會」的負責人請求支援。

國民民主黨黨魁玉木雄一郎在記者會強調「將加速推舉作業」。針對與立民黨的選舉合作，他持謹慎態度表示：「在沒有大義的情況下進行協調，只會導致席次減少。」

公明黨於黨本部召開緊急役員會。黨魁齊藤鐵夫向記者表示：「會做好萬全準備，爭取獲得國民信任的結果。」關於是否在小選區推舉候選人，他說明「將在週內得出結論」。



出席眾議院議院運營委員會理事會的官房長官木原稔（右後方）。中央為委員長濱田靖一。攝於13日上午，國會內

