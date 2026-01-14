日韓領袖展現緊密關係＝應對美中變局，雙方各有關算

Newsfrom Japan

首相高市早苗與韓國總統李在明於13日在首相故鄉奈良市舉行會談與晚宴，展現「良好的日韓關係」。這是高市首相自去年10月就任以來雙方第3次面會。在美國內向趨勢增強、中國加速霸權主義行動背景下，兩國頻繁對話反映出雙方皆認為日韓緊密合作是上策的計算。

高市首相在會談強調：「兩國應攜手在地區穩定上發揮作用」；李總統則回應：「兩國合作比什麼都重要」。

日本首相在地方城市接待外國元首實屬罕見。會場飯店對面的奈良市役所懸掛著以韓文大書「歡迎」的橫幅。該市與兩位領袖去年10月初次會談的地點——韓國慶州市為姊妹市，擁有1500年交流歷史，是營造友好氛圍的絕佳地點。

高市首相在共同記者發表強調與李總統的「友情與信賴關係」。隨後，高市首相更配合韓國人氣團體「BTS」的樂曲，與李總統共同演奏其擅長的爵士鼓，圓了李總統去年會談時所說「夢想是打鼓」的心願。首相幕僚自豪地表示：「信賴關係的層次提升了。」

日韓接近的背景在於，各界擔憂重視西半球、採取孤立主義的川普總統可能會降低對亞洲等「東半球」的參與。彷彿預見未來美國存在感降低，中國正加強對日的經濟威壓，並對台灣施加軍事壓力。

兩國領袖一致認為日美韓3國的戰略合作極其重要。日本外務省幹部表示：「日美韓框架是留住美國的工具。」

韓國方面也有相同認知。李總統在訪日前，於5日與中國國家主席習近平在北京會談。習總統曾呼籲李總統在歷史問題上「共鬥」，但據悉李總統以「與日本的關係也重要」為由未予理會。

雖然日韓之間仍存在歷史問題與竹島（韓國名：獨島）問題，但李總統在會談中表示「將負面因素降至最小至關重要」，強調管控衝突火苗的重要性。雙方領袖也確認將針對去年在山口縣「長生炭坑」遺址發現的朝鮮半島出身者遺骨，進行DNA鑑定合作。



日韓領袖會談前，首相高市早苗（右）與總統李在明握手。攝於13日下午，奈良市



韓國總統李在明（左）與首相高市早苗一同打鼓。攝於13日下午，奈良市（內閣廣報室提供）

