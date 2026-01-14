高市首相擬傳達解散眾議院意向＝下月8日投開票可能性高

Newsfrom Japan

高市早苗首相已開始進行協調，最快將於14日下午向自民黨幹部傳達解散眾議院的意向。相關人士透露，預計將於23日召開的通常國會冒頭（開議之初）宣布解散。根據多名黨內人士說法，眾議院大選日程目前以「1月27日公告、2月8日投開票」最為有力。

首相於14日上午與韓國總統李在明一同視察了法隆寺（奈良縣斑鳩町）。預計下午返回東京後，將向自民黨及日本維新會幹部表達果斷解散的構想。

針對眾院大選，政府與執政黨內原先也有「2月3日公告、15日投開票」的日程方案，但自民黨幹部指出：「後續還有2026年度預算案的審議，越快越好。」另一名相關人士也表示：「選舉期間還是短一點比較好。」若最終於本月23日解散、2月8日投開票，解散16天後即進行投開票將創下二戰後最短紀錄。

首相將於16日與來日的義大利總理梅洛尼舉行會談，17日則逢阪神大地震31週年。因此，關於首相正式表明解散的時機，目前浮現出於下週一19日宣布解散的方案。



結束法隆寺視察後，高市早苗首相（右）為韓國總統李在明（左）送行。攝於14日上午，奈良縣斑鳩町。（代表攝影）

