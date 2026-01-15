高市首相擬解散眾院＝19日正式宣布、國會開議之初解散，2月8日投開票

Newsfrom Japan

首相高市早苗（自民黨總裁）於14日在首相官邸與日本維新會代表吉村洋文、自民黨幹事長鈴木俊一舉行會談。會中傳達了擬於23日召開的通常國會早期階段果斷解散眾議院的意向。首相將於19日舉行記者會正式宣布。根據多名政權幹部透露，將於23日解散。眾院大選日程以「1月27日公告、2月8日投開票」最為有力。解散後16天即進行投開票，將創下戰後最短紀錄。

首相在會談中強調，有必要針對自民黨與維新會的連立政權（聯合政府）合意接受審判，藉此「訴諸民意」。

此次若在國會召集日「冒頭解散」，將是史上第5次，而1月解散眾院則是自1990年以來時隔36年首見。在參議院執政黨席次未過半的情況下，首相希望藉由高內閣支持率的氣勢贏得眾院選，強化政權基礎，並取得「最新民意」以提升政策推動力。

吉村與鈴木兩人在會談後分別接受採訪。吉村強調：「與其維持不穩定的政權，若能獲得信任，將可提高政策執行的速度。」兩氏均表示，原則上不會在小選區進行自民黨與維新會的候選人協調。鈴木針對席次目標則表示：「執政黨過半是最低限度。」

政府與執政黨內原先也有「2月3日公告、15日投開票」的方案。雖解散後2026年度預算案將難以在本年度內通過，但為了將延遲減至最低，目前正考慮盡可能提早日程。首相將於16日與來日的義大利總理梅洛尼會談，17日則是阪神大地震31週年，綜合考慮上述因素後決定了宣布日程。

執政黨目前在定額465席的眾院中僅持有剛好過半的233席。首相準備在選戰中訴求「強韌經濟」與「負責任的積極財政」。截至14日為止，已有超過700人計畫參選，隨著首相決定解散，朝野各黨正加速推舉候選人。



高市早苗首相進入首相官邸。攝於14日下午，東京永田町



結束與高市首相等人的會面後，日本維新會代表吉村洋文接受採訪。攝於14日下午，首相官邸



圖說：自民黨幹事長鈴木俊一接受記者採訪。攝於14日下午，東京永田町黨本部

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]