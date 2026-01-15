立民與公明黨以組新黨為方向進行協調＝預計15日舉行黨首會談

Newsfrom Japan

立憲民主黨與公明黨針對下屆眾院選，已進入以成立新黨為視野進行合作的協調階段。雙方將於15日舉行黨首會談，進行最終協議。多名兩黨人士於14日透露了此消息。

立民黨魁野田佳彥與公明黨魁齊藤鐵夫於12日會談，確認針對下屆眾院選展開「更高層次的合作」。立民黨對此曾研議在公明黨擁有現任議員的小選區放棄推舉候選人，以及將比例代表候選人登載於同一名單的「統一名單」方式。

立民黨幹事長安住淳於14日向記者表示，關於野黨合作方針「15日即可報告」。預計將在同日的兩院議員總會中，說明包含與公明黨成立新黨在內的合作方向。

公明黨於14日針對包含選區協調在內的立民合作案進行幹部協商。其支持母體「創價學會」亦召開各地負責人的緊急會議。黨內人士透露：「國政方面正朝向成立新黨的方向發展。」將於15日的中央幹事會中推動與立民合作的黨內程序。

針對與國民民主黨的選舉合作，野田氏主張雙方應避免在對方擁有現任議員的小選區推舉候選人；對此，國民民主黨魁玉木雄一郎則面露難色，認為「若無大義便進行協調將導致席次減少」。



立憲民主黨幹事長安住淳接受記者採訪。攝於14日下午，東京永田町黨本部。



公明黨代表齊藤鐵夫接受記者採訪。攝於14日下午，東京都新宿區



共產黨書記局長小池晃舉行記者會。攝於14日下午，國會內

