立民與公明黨合意組成新黨＝打出「中道」旗號對抗政權

立憲民主黨代表野田佳彥與公明黨代表齊藤鐵夫於15日下午在國會內會談，雙方達成合意，將在預計27日公告的眾院選之前，成立以「中道路線」為號召的新黨。新黨初步規畫僅由雙方的眾議院議員組成，並由兩人出任共同代表。眾院選中，參與新黨的候選人將製作比例代表的統一名單。黨名預計最快於16日決定。

此舉旨在爭取高市政權的批判票。立民黨目前擁有148席眾議員（含副議長），公明黨有24席，若全員加入新黨將達172席，直逼自民黨的眾院勢力（196席）。野田佳彥向記者團明確表示，眾院選的目標是「力爭成為第一大黨」。

兩黨眾議員將先退黨再加入新黨，目前正加緊制定新黨規約、綱領與基本政策。立民與公明兩黨現有的政黨組織將繼續維持，參議員與地方議員仍保留原黨籍。野田佳彥表示計畫採取階段性合併。

野田佳彥說明，公明黨向其提議需要一個以「中道改革」為凝聚核心的體系，因而推動成立新黨。兩人也呼籲包含國民民主黨在內的其他政黨加入，但該黨代表玉木雄一郎於15日向記者否認會加入新黨。

野田佳彥針對安全保障政策等面向強調：「高市政權有許多路線向右傾斜」，並強調建立勢力對抗執政黨的意義，表示「這是將中道勢力置於政治最核心的機會」。齊藤鐵夫則展現抱負表示：「目標是實現包容主義與共生社會，將聚集共鳴人士來改變政治」。

齊藤鐵夫明確表示公明黨方將不在小選區推舉候選人，他個人也將改由比例代表中國區出馬。

會談前，立民兩院議員總會已將新黨相關事宜全權委託給野田佳彥；公明黨中央幹事會也全權委託給齊藤鐵夫處理。

「統一名單」是指多個政黨組成政治團體，將比例代表候選人登載在同一份名單上的方式。立民幹事長安住淳於15日在東京向記者說明，此前一直向公明黨提議包含此手法在內的眾院選共鬥方案。



參與會談的立憲民主黨代表野田佳彥（右）與公明黨代表齊藤鐵夫。攝於15日下午，國會內

