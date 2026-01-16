立公新黨定名「中道改革連合」＝擬將食用品消費稅歸零列為政黨公約

Newsfrom Japan

立憲民主黨代表野田佳彥與公明黨代表齊藤鐵夫於16日在國會內舉行記者會，宣布新政黨名稱為「中道改革連合」。同日已向總務相申報組黨。新黨正加緊協調基本政策，方針擬納入「食用品消費稅率歸零」，並預計反映在預計27日公告的眾院選政見公約中。

關於黨名，野田氏說明這代表了「不偏左也不偏右，透過熟議尋求解答的基本姿態」；齊藤氏則表示：「維持日本經濟穩定與和平即是中道」。政黨簡稱為「中道」。

綱領與基本政策將於19日發表。針對基本政策，野田氏表明：「希望能納入調降消費稅，這無疑會成為政策支柱」，並強調「將從生活者優先的視點提出政策」。

此外，新黨也擬將限制政治獻金收受對象納入基本政策，藉此與對限制「僅限政黨本部與都道府縣組織」持為難態度的自民黨劃清界線，並在眾院選中以此訴諸民意。另一方面，如何在安全保障法制與核能發電等立民、公明兩黨仍存有分歧的議題上取得共識，將成為後續焦點。

兩人均表示，為了擴大「中道改革」勢力，將持續呼籲其他政黨加入結盟。針對眾院選，齊藤氏指出：「若能成為形成中道集團的第一步，將深具意義」；野田氏則展現決心表示：「現在是勝負關鍵，若能取勝，屆時將更廣泛地向各方招手。這將是一場踏出政界重組第一步的戰鬥」。



立憲民主黨代表野田佳彥（中央）與公明黨代表齊藤鐵夫（右起第2位）等人，宣布成立新黨「中道改革連合」。攝於16日下午，國會內



新黨「中道改革連合」成立記者會上，立憲民主黨代表野田佳彥（左）與公明黨代表齊藤鐵夫接受採訪。攝於16日下午，國會內

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]