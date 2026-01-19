阪神大地震31週年＝繼承記憶決心不滅、但追悼活動數量減少

Newsfrom Japan

造成6434人喪生的阪神大地震於17日屆滿31週年。在市民團體主辦的追悼活動減少、各界擔憂記憶風化之際，遺族們重新立下決心，要將地震的經驗與教訓傳遞給下一代。

神戶市中央區的「東遊園地」公園由NPO法人等機構舉行追悼集會。人們點燃排列成「1995 つむぐ 1.17」（1995 傳承 1.17）字樣的竹紙燈籠，並在地震發生的清晨5點46分默哀。截至下午8點為止，共有約7萬5000人造訪東遊園地。

由市府主辦的追悼儀式中，62歲的佐藤悅子女士作為遺族代表出席。她的母親佐藤正子（當時65歲）在地震中失蹤。佐藤女士發表追悼詞表示：「震災並非搖晃停止就結束。我希望大家知道，曾經有過不斷尋找家人的日子，至今也依然有人持續思念著想見到心愛的人。」

兵庫縣政府等機構也在神戶市內的慰靈碑前舉行儀式，並於正午默哀。齋藤元彥知事致詞表示：「會將震災的經驗與教訓銘記於心，並活用於平時的整備。」

當天除了儀式，縣府還舉辦了巡覽災後復興街景的「紀念步行」活動，以及假設發生內陸直下型地震的防災訓練。而在火災受災嚴重的神戶市長田區也舉行了追悼。JR新長田站前廣場點燃了裝在約600個寶特瓶內的蠟燭，約1000人進行默哀。一位家宅在須磨區全毀的40多歲女性感嘆：「當時街道全燒光了。我想感謝至今為復興盡心盡力的人們。」

雖然縣內受災嚴重區域仍持續舉行追悼，但根據市民團體調查，今年預定舉行的活動數為37件，較去年減少20件。這也是自1999年開始調查以來的最低紀錄。



阪神大地震屆滿31週年，以燈籠排出「1995 つむぐ 1.17」字樣。攝於17日上午5點46分，神戶市中央區



阪神大地震屆滿31週年，以燈籠排出「1995 つむぐ 1.17」字樣。攝於17日上午，神戶市中央區



阪神大地震屆滿31週年，民眾在發生時刻12小時後的下午5點46分默哀。攝於17日下午，神戶市長田區



阪神大地震屆滿31週年，民眾在追悼活動中點燃燈籠。攝於17日下午，神戶市長田區

