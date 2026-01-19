高市首相將於19日宣布解散眾議院＝訴諸自維連立、「中道」將發表綱領

Newsfrom Japan

首相高市早苗（自民黨總裁）擬於19日傍晚在首相官邸舉行記者會，正式宣布於通常國會召集日23日解散眾議院。這是連立政權框架改為自民黨與日本維新會後的首次總選舉，將成為評估首相政權運作的機會。另一方面，立憲民主黨與公明黨組成的「中道改革連合」預計於19日發表綱領與基本政策，朝野各黨均加速選舉準備。

此次解散距離石破前政權的2024年10月約1年3個月。除了政權框架變動，首相也希望針對「負責任的積極財政」等核心政策訴諸民意，預計在記者會說明解散的「大義」與勝敗門檻。在朝野各黨以「27日公告、2月8日投開票」為前提展開行動之際，首相也將明確公佈選舉日程。

首相18日在官邸與秘書官進行記者會準備。自民黨傾向將期間限定的「食用品消費稅率歸零」列入政見，首相的發言備受矚目。對此，野黨批評在短時間內再次舉行眾院選是「無視國民的黨利黨略」。立民代表野田佳彥批評這是「沒有大義的解散」。

新黨的綱領將於19日上午10點、基本政策於下午3點，分別由立公兩黨的幹事長與政調會長公布。兩黨18日持續進行最終協商，公明黨代表齊藤鐵夫強調：「安保法制合憲、認可重啟核電，歡迎認同這些理念的人加入」；野田氏則表示：「不會採取『排除邏輯』」。



高市早苗首相（右）與立憲民主黨代表野田佳彥

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]