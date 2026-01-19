中道新黨重視現實路線＝綱領主打「生活者優先」、稱安保法制「合憲」

Newsfrom Japan

由立憲民主黨與公明黨組成的新黨「中道改革連合」，其基本政策全貌於19日揭曉。針對立民與公明兩黨過去存有分歧的安全保障政策，政策中明確記載「安保相關法所規定的存立危機事態下，行使自衛權屬合憲」，但並未提及集體自衛權。該政策將於同日下午正式發表。

針對另一項焦點議題「核能發電」，新黨一方面表示「目標是實現未來不再依賴核能的社會」，同時也容許重啟已確認安全性的核電廠。新黨重點在於採取現實路線，以展現其具備執政能力，並設定在下屆眾院選中成為「比較第一大黨」的目標。

在因應物價高漲的對策方面，新黨提出「食用品消費稅率歸零」，並計畫透過設立政府主權基金或運用現有基金來確保財源。此外，亦將「儘速導入給付型稅額扣除制度」納入政策中。

政策中也明記將強化對企業與團體政治獻金收受對象的限制、實現選擇性夫婦別姓制度，並主張「深化負責任的憲法修正討論」。

在發表基本政策前，立民幹事長安住淳與公明黨幹事長西田實仁於同日上午在國會內舉行記者會，正式公布新黨綱領。

綱領以「最大程度尊重生命、生活、生存的人間主義」為基本理念，主張不走對立與分裂，而是穩健推動「生活者優先」的政策。並設立五大支柱：「持續性的經濟成長」、「構建新型社會保障模式」、「實現包容性社會」、「現實的外交防衛政策與憲改討論」、「不斷的政治改革與選舉制度改革」。



立憲民主黨幹事長安住淳（左）與公明黨幹事長西田實仁，發表新黨「中道改革連合」之綱領。攝於19日上午，國會內

