川普再度上台滿一週年＝日本政府難掩對美憂慮、高市首相全力留住盟友

川普重返美國總統寶座至20日屆滿一週年。由於川普在第一任政府上台前曾多次批評日本，日本政府這一年來一直處心積慮穩定同盟關係。雖然關稅談判在石破政權時代設法達成協議，但川普近來隱約展現出對中緩和的姿態，首相高市早苗正準備全力留住這位盟友。

「這將是開啟日美同盟新歷史的一年」。高市首相在2日新年伊始與川普通話後，對記者團作此宣言。

然而，與首相的宣傳相反，日本政府這一年實際上一直被川普牽著鼻子走。川普去年4月宣布對日課徵24%的「相互關稅」，當時的首相石破茂為了將對日本經濟的打擊降至最低，尋求與川普進行「Deal（交易）」。

談判於7月達成協議：日本承諾在美投融資5500億美元（約86兆日圓），換取美國將相互關稅降至15%。雖然日本政府官員暫時鬆了一口氣，但落實對美投融資的具體談判現在才要開始，火種並未完全熄滅。

高市首相10月就任後不久便迎接川普訪日，並同乘總統專用直升機等，迅速縮短了兩人的距離。然而，受首相在國會針對台灣有事的答辯導致日中關係冷卻為契機，與川普步伐不一致的情況正逐漸浮現。

日本政府最神經緊張的是，當中國加強批評日本「軍國主義復辟」時，川普卻表現出兩不相幫的姿態。有觀察指出，預定今年4月訪中的川普為了與國家主席習近平達成交易，正傾向對中採取和緩態度。

此外，川普宣布「門羅主義」，展現出重視南北美大陸為中心的「西半球」姿態，也令人憂心。事實上，川普已著手攻擊委內瑞拉等，將該主義具體化，各界擔憂這恐導致美國對「東半球」亞洲事務的參與相對減弱。

高市首相若能在2月8日投開票的眾院選中獲勝，計畫於3月訪美，與川普協調對中戰略。外務省幹部表示：「將耐心勸說，與同盟國及志同道合國家的合作才符合美國利益」。然而，去年公布的《美國國家安全戰略》明確要求日本增加防衛費，訪美也可能面臨抱回新火種的風險。



高市早苗首相進入首相官邸。攝於19日上午，東京永田町

