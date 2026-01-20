高市首相宣佈23日解散眾院＝2月8日投開票、為執政過半「賭上政治生命」

Newsfrom Japan

首相高市早苗（自民黨總裁）19日在首相官邸舉行記者會，宣佈將在23日召開的通常國會冒頭（開議之初）解散眾議院。總選舉日程定於「1月27日公告、2月8日投開票」。高市判斷有必要針對2025年10月成立的自民黨與日本維新會連立政權，訴諸國民的信賴。

首相強調：「要讓國民決定由高市早苗擔任首相是否合適。」她將目標定為執政黨取得過半席次，並明確表示「將賭上政治生命」。屆時將形成由立憲民主、公明兩黨結成的新黨「中道改革連合」等在野各黨挑戰執政黨的格局。

由於距離2024年10月的前次眾院選僅一年多便解散，執政黨內也出現質疑聲。首相說明解散的「大義」是：「連立框架已改變，要正面詢問國民的意志。」她表示為了推動自維連立合意中提出的政策，有必要尋求選民的審判。

她將本次眾院選命名為「由我們自己創造未來的選舉」。展現出要詢問她所提倡的「負責任的積極財政」之是非等意向。她並指出：「沒有國民支持就無法展開強而有力的外交與安全保障。」呼籲穩定政權基礎，以實現穩定的皇位繼承（皇室典範改正）及憲法改正。

對於在野黨批評解散將導致2026年度預算案審議延後，首相反駁稱，已觸及2025年度補正預算中納入的物價高漲對策，「是在做好了萬全準備、不讓經濟運作出現空白的情況下才解散的」。

眾院定額為小選區289席、比例代表176席，共計465席。目前執政黨席次僅剛好過半的233席，首相希望恢復席次以穩定政權基礎。針對「中道」的結成，她斷言其為「為了選舉的政治」。



高市早苗首相舉行記者會。攝於19日下午，首相官邸

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]