2025年訪日遊客首度突破4000萬人＝消費額度驚人，但12月中國遊客減少

Newsfrom Japan

國土交通相金子恭之於20日上午的閣議後記者會上宣布，2025年訪日外籍人數約為4270萬人。此數字超過了此前最高紀錄的2024年（3687萬148人），首度突破4000萬人大關。訪日遊客的全年消費額也高達約9.5兆日圓，刷新歷史新高。

在日圓貶值的助推下，訪日遊客數連續兩年刷新最高紀錄。自2024年恢復至新冠疫情前的水準後，增長勢頭依然強勁。雖然曾一度因社群媒體（SNS）瘋傳「日本將發生大地震」的謠言，導致香港等地的旅行者在部分時期減少，但積極吸引歐美、澳洲以及中東等廣泛國家與地區遊客的成效已顯現出來。

另一方面，受中國政府要求民眾自我約束訪日的影響，2025年12月單月份來自中國的訪日遊客數約為33萬人，較前一年同月份減少了約45%。其背景在於中國針對高市早苗首相在國會中有關台灣有事的答辯強化了強硬姿態。各大百貨公司的免稅銷售額也已轉為負成長，恐將進一步影響2月春節期間的整體訪日遊客數與消費金額。



在東京都台東區淺草雷門前自拍的觀光客。攝於2025年12月17日。（EPA時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]