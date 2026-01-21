熊本阿蘇遊覽直升機失聯＝機上載有駕駛及台灣男女共3人

Newsfrom Japan

20日上午11點50分左右，位於熊本縣阿蘇市的阿蘇山上空，一家經營遊覽飛行服務的航空公司代理商向縣警通報稱「直升機未如期返回」。根據消防部門表示，同日下午4點過後，在阿蘇山的火口內發現了疑似機身的物體，據悉損毀情況非常嚴重。

根據縣警及營運公司「匠航空」（岡山市）等單位的說法，直升機上載有一名60多歲的男性駕駛，以及疑似來自台灣的40多歲男性與30多歲女性乘客。據悉，該駕駛擁有數十年的飛行經驗，也是具備教官資格的資深飛行員。

直升機於當天上午11點前從觀光設施「阿蘇卡德利動物樂園」（阿蘇市）起飛。原定飛行路線是前往阿蘇山火口附近上空進行約10分鐘的遊覽後，再返回該設施降落。此次為當天的第3次飛行。

根據縣警說法，上午11點4分，消防部門接獲疑似來自機上乘客的通報，該通報是透過智慧型手機感應到強烈衝擊後自動發出的緊急求助功能。直升機的全球定位系統（GPS）訊號則是在火口附近中斷。

「阿蘇卡德利動物樂園」是一座複合型主題公園，園內提供遊覽飛行體驗。匠航空在2024年也曾發生過直升機在阿蘇山上空因引擎動力下降而迫降，導致駕駛骨折及乘客受傷的事故。

該公司已於當天宣布停止所有直升機的運航。



在熊本縣阿蘇市阿蘇山火口發現的疑似直升機機身碎片。攝於20日下午，熊本縣阿蘇市（熊本縣警提供）

