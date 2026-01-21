自民黨提議研議國有化所有者不明之離島＝外國人政策提言概要

Newsfrom Japan

自民黨關於外國人政策的提言草案概要已於日前曝光，預計最快將於22日向首相高市早苗提出。該提言的兩大核心為：研議將所有者不明之離島國有化，以及強化應對持偽造在留卡不法就業之外籍人士。此內容將納入27日公告之眾院選政見公約中。

相關人士於20日透露此消息。針對外籍人士取得土地一事，外界指出其所有者與利用目的等實態不透明，且因投機性購買導致不動產價格高漲。

提言概要強調：「隨著訪日及在留外籍人士增加，社會生活各層面的課題正逐漸顯現。」並訴求有必要採取的對策為：「確立包含外籍人士在內應有的秩序與規則，作為日本社會、經濟進一步成長與發展的基石。」

具體內容包括：將取得日本國籍的居住條件，從現行的「5年以上」嚴格化至與永住許可相同的「原則10年以上」。此外，為消除訪日外籍人士積欠醫療費的問題，將入國審查趨嚴的基準額度從「20萬日圓以上」調降至「1萬日圓以上」。同時也要求創設學習日語與日本規範的計畫，並擴大對接收外籍人士之自治體的支援。



自民黨外國人政策本部長新藤義孝（左）發表談話。右為經濟安全保障擔當相小野田紀美。攝於20日下午，東京永田町黨本部

