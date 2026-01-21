四宮義俊導演動畫《花綠青破曉之時》入圍柏林影展主競賽單元

Newsfrom Japan

【時事通信柏林電】名列世界三大影展之一的第76屆柏林國際影展，於20日公布了競逐最高榮譽「金熊獎」的主競賽單元入圍名單，四宮義俊導演的動畫電影《花綠青（Hana-rokusho）破曉之時》獲選入圍。

這是繼新海誠導演的動畫《鈴芽之旅》以來，日本作品睽違3年再度入圍長片主競賽單元。此前在2002年，宮崎駿導演的動畫《神隱少女》曾榮獲金熊獎。

四宮導演出生於1980年。他是一位曾參與新海誠動畫製作的日本畫家，並憑藉本作完成長片處女作。得知入圍後，他發表評論表示：「這是與我並肩坐在桌前、親手繪製作品的夥伴，以及參與聲音與音樂製作的眾人共同努力的結果。無數的可能性在畫面中結晶並融合，最終讓這部作品傳達到了柏林。」

柏林影展將於2月12日至22日舉行。本屆主競賽單元的評審團主席由曾執導《我的完美日常》的文．溫德斯（Wim Wenders）擔任。



入圍柏林國際影展主競賽單元的《花綠青破曉之時》。（C）2025 A NEW DAWN Film Partners

