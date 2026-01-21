安倍前首相槍擊案：奈良地院判山上徹也無期徒刑、認定「成長背景並非犯罪主因」

Newsfrom Japan

針對2022年於奈良市內，使用自製槍枝殺害正在進行參院選助選演說的前首相安倍晉三，而被控殺人罪等罪名的被告山上徹也（45歲），其裁判員裁判（陪審團審判）之判決於21日在奈良地方法院宣判。裁判長田中伸一針對瞄準安倍晉三的動機表示：「其邏輯存在巨大跳躍，不能說成長背景產生了重大影響。」最終依檢方求刑，判處無期徒刑。

由於被告已承認殺人罪名，量刑輕重成為本案最大爭點。辯護律師團主張，圍繞著世界和平統一家庭聯合會（舊統一教）的坎坷成長背景屬於「宗教虐待」，刑期最長應不超過20年。

辯護方雖曾訴稱被告製作的自製槍枝不屬於《槍砲刀劍法》規定的「手槍等類別」，但判決予以駁回，認定「該武器具有足以殺傷人的威力」。

檢方在去年12月的論告中嚴厲譴責：「這是日本二戰後史上前所未見、極其重大的罪行。」並認為成長背景對犯行決策的影響有限，強調：「在法治國家中，絕不允許為了打擊特定團體而訴諸暴力手段，不應減輕其刑事責任。」

另一方面，辯護方在最終辯論中強調，被告在觀看了安倍晉三傳送給教會相關團體的錄影訊息後，產生了「強烈的危機感與絕望感」，反駁稱「這是一名失去未來的人在絕望盡頭所犯下的罪行」。

在去年10月起為期約3個月的審理過程中，被告的母親與妹妹均作為辯護方證人出庭。法庭共進行了5次被告人詢問，被告陳述道：「我認為向（教會）報一箭之仇是我人生的意義。」並也表示瞄準安倍晉三「是個錯誤」。

◇ 安倍前首相槍擊事件後的主要動向

2022年 7月8日：安倍晉三前首相遭槍擊身亡。 8月：警察廳公布警護缺失驗證報告；警察廳長官與奈良縣警本部長辭職。 9月：安倍前首相國葬。自民黨公布所屬國會議員中，有180人與舊統一教有接觸。 12月：因應舊統一教問題通過《不當捐款勸誘防止法》；厚生勞動省針對「宗教二代」受虐問題制定應對指南。

2023年 10月：文部科學省向東京地院聲請下令解散舊統一教。

2025年 3月：東京地院裁定解散舊統一教；教團方於次月提出即時抗告。 10月：山上徹也被告於奈良地院初公判承認殺人罪名。 12月：檢方求處無期徒刑。

2026年 1月：山上被告被判處無期徒刑。





奈良地方法院。攝於奈良市

