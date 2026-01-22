柏崎核電廠時隔13年重啟＝三一一大地震後東電首例，消除當地不安為課題

Newsfrom Japan

東京電力公司於21日晚間，啟動了柏崎刈羽核電廠6號機（新潟縣）的反應爐，這是時隔13年10個月首度重啟。這是東電旗下的核電廠自2011年福島第一核電廠事故以來，首度有電廠恢復運作。

在日本政府轉向「最大限度活用核電」的政策下，新潟縣政府在要求國家進一步提升安全性後同意重啟。然而，縣民意識調查顯示支持與反對意見分歧，加上本月發生了中部電力濱岡核電廠（靜岡縣）震災模擬數據造假事件，如何消除民眾對核電的不安感成為重要課題。

原定20日啟動，但17日發現抑制核分裂反應的控制棒抽出測試中，存在警報無法啟動的故障，隨後查明是防抽出功能設定錯誤所致。東電直到21日凌晨才完成全部205根控制棒的檢查工作。

在獲得原子力規制委員會的試運轉核准後，於下午7點過後開始抽出控制棒。約一個半小時後達到核分裂持續反應的「臨界」狀態。東電表示，將逐漸提升反應爐壓力，於28日開始發電與供電。考量到長時間未運轉，將一度停止反應爐以確認設備有無異常，若無問題將再次啟動，預計於下個月26日完成最終檢查並轉入商業運轉。

東電評論表示：「由於是時隔約14年的運轉，將針對設備健全性逐一謹慎確認，並以行動與實績展現安全至上的態度。」



東京電力柏崎刈羽核電廠6號機建築。攝於2025年6月，新潟縣

