【26眾院選】中道改革連合舉行成立大會＝政見主張「今秋」消費稅歸零

新政黨「中道改革連合」於22日在國會內舉行結黨大會。立憲民主黨與公明黨幾乎全數眾議員皆參與其中，誕生了擁有165席成員的野黨第一大黨。該黨希望於27日公告、2月8日投開票的眾院選中，成為議會的最大黨。原立民與公明黨魁野田佳彦（68歲）與齊藤鐵夫（73歲）出任共同黨魁。公約主張從今年秋天起，實施永久性的食用品消費稅率歸零。

165名成員中，立民占144人、公明占21人。大會亦發表了第一波提名名單，包含小選區199人、比例代表28人，共動員227人參選。預計公明黨出身的現任議員將不參與小選區競爭，而是列入比例代表名單上位圈，包含轉戰比例代表中國區的齊藤氏。

野田氏在會中對首相高市早苗的解散判斷提出質疑，強調這是一場「『自我優先』對抗『生活者優先』的競賽」。他呼籲：「雖然是在嚴寒中選舉，但我們的熱情不輸給任何政黨。請大家團結一心戰鬥。」

齊藤氏則指出：「要守護國民生活與和平，唯有擴大穩健的中道力量一途。」並訴求：「賭上我的政治生命與公明黨61年的歷史，為了全員當選共同奮鬥。」

黨務人事方面，共同幹事長由安住淳（64歲）與中野洋昌（48歲）出任。政調會長、選對委員長及國對委員長亦採取由立、公出身者共同擔任的體制。

公約中將「生活者優先」擺在首位，提出食品消費稅歸零與租金補助等政策。針對減稅財源，例舉了活用基金與剩餘款、創設政府系基金等方案。勞動改革方面則納入「廢除退休制」與「週休三日制」。

針對「政治與金錢」問題，主張強化對企業與團體獻金的規管，並創設監視政治資金的第三方機構。公約也明確記載將引進高市政權持消極態度的「選擇性夫婦別姓制度」，並提議限制被視為首相專權的「眾院解散權」。



新政黨「中道改革連合」結黨大會上，共同黨魁野田佳彦（中央左）與齊藤鐵夫（中央右）等人帶頭造勢。攝於22日下午，國會內



新政黨「中道改革連合」共同黨魁野田佳彦（左）與齊藤鐵夫舉行記者會。攝於22日下午，國會內

