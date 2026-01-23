【26眾院選】國民民主黨公約「增加實質收入」＝消費稅5%、調高住民稅免稅額

Newsfrom Japan

國民民主黨於22日發布眾議院選舉公約，口號為「進一步增加實質收入」。公約中明確記載將消費稅統一調降至5%，並提高住民稅的扣除額（免稅額）。針對所得稅課稅門檻的「年薪之牆」，主張將標準提高至178萬日圓，並提出廢除所得限制。在列出一系列減輕負擔措施的同時，也註明目前「不增稅」。

關於社會保險費，公約內容包含：（1）創設退還部分負擔金額的給付制度；（2）對進行調薪的中小及微型企業，將雇主負擔部分減半；（3）廢除從公定醫療保險中加收的「兒童及育兒支援金制度」。此外也主張廢除附加在電費中的「再生能源賦課金」。

該黨亦提出育兒、教育及科學技術預算倍增，財源將透過創設「教育國債」支應，預計每年發行5兆日圓，亦可用於補足廢除育兒支援金後的財源。針對國內稀土開採即將正式化，公約中也提到將設置「海洋資源開發廳」。

黨魁玉木雄一郎在記者會上提到廢除汽油暫定稅率等政策，強調：「希望帶著身為『政策實現型野黨』的實績投入選舉。」



國民民主黨魁玉木雄一郎（右）舉行記者會。左為幹事長榛葉賀津也。攝於22日下午，國會內

