外國人土地規範將於今夏定調＝政府擬收緊國籍取得條件

日本政府於23日在首相官邸召開相關閣員會議，針對外國人政策的修正決定了「綜合應對方案」。方案中明確指出，將於今年夏天彙整出關於外國人取得土地法律規範的架構，並納入嚴格化日本國籍取得條件等內容。

應對方案中指出，部分外國人「脫法行為及不當利用制度的情況，已導致國民感到不安與不公平感」。方案強調：「我國的目標是建立一個讓國民與外國人雙方都能安全、安心生活，並共同繁榮的社會。」

針對外國人取得土地，目前各界對其「所有者與利用目的不明確」以及「投機性購買」等問題存有疑慮。為了制定法律規範，政府將從安全保障的角度出發，整理出作為立法必要性與正當性根據的「立法事實」，並參考國外案例。據相關人士透露，預計最快將於2月成立專家會議，開啟具體討論。

關於取得日本國籍，政府將研議將居住條件從現行的「5年以上」，提高至與永住許可相同的「原則10年以上」。

此外，政府也將強化應對訪日外國人積欠醫療費的問題。將入國審查趨嚴的基準額度，從積欠「20萬日圓以上」大幅調降至「1萬日圓以上」。



內閣官房長官木原稔（左一）於修正外籍人士政策的相關閣員會議上發表講話。攝於23日上午，首相官邸

