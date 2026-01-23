日本政府決定外國人才最新運用方針＝設定接納上限

Newsfrom Japan

日本政府於23日的閣議（內閣會議）中，決定了外籍勞工在留資格「特定技能」以及取代技能實習的新制度「育成就勞」之分領域運用方針。為了因應嚴峻的人手不足問題，政府將截至2028年度末為止的5年內接納人數上限，設定為總計123萬1900人。同時，也在對象領域中新增了「亞麻供應（布巾消毒清洗）」、「物流倉庫」及「資源循環」等產業。

具體人數分配如下：在留期間最長5年的「特定技能1號」（共19個領域）為80萬5700人；將於2027年4月啟動的「育成就勞」（共17個領域）則為42萬6200人。該數據是根據預估的人手缺口，扣除可透過提升生產力或招募日本國內人才補足的部分後計算所得。

新設立的「育成就勞」制度，原則上希望透過3年的時間，將外籍人才培養至具備「特定技能1號」的水準。鑑於過去的「技能實習」制度因原則上禁止轉籍（更換工作場所）而遭批評導致惡劣勞動環境，新制度將允許外籍勞工在工作一定期間後進行轉籍。



首相高市早苗（中央）等人出席閣議。攝於23日上午，首相官邸

