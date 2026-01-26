【26眾院選】二戰後最短日程，宣傳車、海報、網路廣告接單不及忙翻

Newsfrom Japan

將於27日公告的眾議院大選，從解散到投開票僅16天，創下戰後最短日程。選舉宣傳車租賃公司與海報製作公司等相關業者，接獲大筆預定參選陣營的訂單，負責人正全力應對。

位於鳥取縣米子市的選舉車租賃公司代表石橋浩一（60歲）苦笑著說：「實在太突然了。電話量是前所未有的多。」據悉在媒體報導評估解散後的三天內，約70輛宣傳車的預約便已全滿，目前正緊鑼密鼓地進行看板安裝作業。石橋先生表示：「即便時間緊迫，我們也會讓保養妥當的宣傳車上路。」

負責選舉海報等業務的印刷公司（東京都品川區）同樣接獲排山倒海而來的訂單與諮詢。社長齋藤博（74歲）語氣堅定地表示，由於這場解散出乎意料，人力調度非常吃緊，目前不得不拒絕新訂單，「無論如何都要趕在交期前完工。」

在近年的選戰中，利用SNS與網路的候選人急劇增加。針對政治人物網路廣告等提供選舉相關服務的IT企業（澀谷區）代表高畑卓（48歲）指出，內容若表達有誤恐觸犯《公職選舉法》，他嚴陣以待地說：「雖然這是一場難以預測、時程短促的解散大選，但我們會徹底確保廣告製作不出任何差錯。」

另一方面，選舉事務所不可或缺的「必勝達摩」製造販售店（群馬縣高崎市）則早已預測到會解散。從事達摩製造多年的中田純一（73歲）展現出游刃有餘的態度表示：「憑著經驗帶來的直覺，我覺得差不多是時候了。從去年12月左右就開始增產，準備工作萬無一失。」



因應眾院選，租賃公司正緊鑼密鼓準備選舉宣傳車。21日於鳥取縣米子市



工作人員正在宣傳車上安裝擴音器。21日於鳥取縣米子市

