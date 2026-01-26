【26眾院選】新黨「中道」各地展開宣傳：選民反應冷淡，也有人肯定黨成立

Newsfrom Japan

曾經的政敵聯手，在眾議院解散前夕誕生新政黨「中道改革連合」，其訴求究竟能如何傳達給選民？這場眾議院大選將成為解散至投開票僅16天、戰後最短日程的「超短期決戰」。在解散後翌日的24日，新黨於各地展開街頭演說以宣傳政策，聽眾對此展現出各種不同的反應。

共同代表野田佳彥站在東京都練馬區西武池袋線練馬站前、掛著全新藍色看板的選舉車上，高聲疾呼：「我們彙整了『生活者優先』的理念，將全力支援中低所得者。」

曾是立憲民主黨支持者的一名無職女性（77歲，住同區）一臉驚訝地聽著演說，她表示：「我本來就不太喜歡公明黨。這種為了選舉而成立的政黨，到底能撐多久？」另一方面，中野區的上班族松井田歌（29歲）則對結黨表示肯定，認為「兩黨應該是在雙方都能接受的形式下好不容易才整合成功的吧」。

出身公明黨、預計於比例代表南關東選區出戰的原田直樹，則在JR橫濱站及櫻木町站前等地進行街頭演說，並自嘲說：「終於練到不會叫錯新黨名了」，引發現場陣陣笑聲。

然而，也有選民感到違和。一名公務員女性（58歲，橫濱市）苦惱地說：「新黨的公約只是互相磨合之後的產物，感覺很微妙，這次真的選不下去。」而即將迎來人生首次投票的高三男學生（18歲，住同市）則一邊用手機查詢黨的基本政策，一邊表示：「這場選舉根本沒時間比較政策，光靠新鮮感恐怕很難在年輕人之間普及。」

在寒風瑟瑟中，共同幹事長安住淳於JR仙台站前尋求選民對結黨的理解，表示「我們是經過了政策辯論才走到今天這一點」。演說現場聚集了100多名聽眾，甚至一度響起「中道、中道」的口號聲。

但現場也傳出批評聲浪。一名從民主黨時代支持至今的80多歲男性斷然表示：「再也支持不下去了。」另一名在去年參議院選舉投給立憲的共產黨支持者（50多歲上班族男性）也憤怒地說：「過去一直以野黨共鬥的方式奮鬥，現在卻對公明黨妥協，真的令人失望。」



選民在橫濱市聽取「中道改革連合」候選人的街頭演說。24日上午



仙台站前，群眾聽取中道改革連合候選人的演說。24日下午

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]