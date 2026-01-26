【26眾院選】首相否認發行赤字國債、野田氏主張「活用基金」

Newsfrom Japan

朝野各黨黨魁於24日出席網路影片平台節目，針對27日公告的眾議院大選（2月8日投開票）進行首場討論會。首相高市早苗（自民黨總裁）針對公約中提出的食用品消費稅率歸零方案之財源，否認將發行新的赤字國債。她舉出替代財源包括重新檢視補助金與租稅特別措施，以及確保稅外收入。

首相指出：「若以兩年為限，絕對可以不發行特例公債（赤字國債）就籌得資金。」此外，針對損毀日本國旗將被追究罪責的「國旗損毀罪」，她表示：「一定要實現。」自民黨與日本維新會在連立政權協議中，已將其納入今年常會的立法計畫。

討論會中，各黨公約提出的消費稅減稅財源成為爭論焦點。中道改革連合的共同代表野田佳彥針對永久性的食品稅率歸零主張，透過活用基金與創設政府系基金進行運用，「不會發行赤字國債」。共產黨委員長田村智子則主張：「只要重新檢視針對大企業與富裕層的減稅與優待（措施）即可達成。」

另一方面，令和新選組共同代表大石晃子主張，應主要透過發行赤字國債來因應。參政黨代表神谷宗幣也訴求透過發行國債或提高法人稅來達成減稅。

與自民黨組成連立政權的日本維新會共同代表藤田文武則指出：「若只是大撒幣，會反彈到日圓貶值或長期利率上。」他強調了重新檢視社會保障制度的必要性。國民民主黨代表玉木雄一郎則表示：「若景氣好轉就沒有必要（實施消費稅減稅）」，表達了將觀察薪資漲幅等趨勢再行判斷的想法。



出席影音串流平台「Niconico生放送」黨魁討論會的各黨黨魁。24日下午於東京都中央區

