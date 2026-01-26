上野動物園最終觀覽日＝民眾祝福熊貓「回中國也要健康生活」

Newsfrom Japan

「在中國也要健康生活喔」。位於上野動物園（東京都台東區）的雙胞胎大熊貓於25日迎來最終觀覽日。4歲的曉曉與蕾蕾將於27日啟程前往中國，這將是約半世紀以來首度在日本將看不見熊貓。園內湧入了透過事前抽籤中選的親子遊客，依依不捨地告別。

熊貓首度來到日本是在1972年。隨著日中國交正常化，康康與蘭蘭被贈予日本，該園當時掀起了空前的熊貓熱潮。隨後雖然在和歌山縣白濱町與神戶市也曾飼育熊貓，但目前在日本國內生活的，僅剩2021年於該園出生的這對雙胞胎。園方為避免混亂，14日以後的觀覽採事前申請抽籤制。25日的4400個觀覽名額吸引了大批申請，倍率高達24.6倍。

由於雙胞胎是由以繁殖研究為目的租借的親代所生，所有權歸屬於中國。與母親、祖母三人一同前來的東京都府中市都築優月（6歲）興奮地說：「熊貓好大喔！」並揮手道別：「去中國也要健康喔，要吃很多飯喔。」

帶著長女澪樂（2歲）前來的三溝里香子（31歲）笑著說：「孩子很開心真是太好了。」澪樂也對著里香子笑說：「熊貓好可愛喔。」

來自濱松市的大學二年級生伊藤香菜子（20歲）難掩失落地說：「牠們是帶給我療癒的存在。離開了真的很寂寞。」因為太喜歡熊貓，她在大學還選修了中文，表示：「總有一天想去中國看牠們。」

每個月都會造訪該園的神奈川縣伊勢原市事務員蒔田幸子（43歲）寂寞地低語：「總之要健康生活，還要再回來喔。」



返還中國前夕，造訪上野動物園的遊客正在拍攝迎來最終觀覽日的大熊貓曉曉。25日上午於東京都台東區



返還中國前夕，迎來最終觀覽日的大熊貓曉曉。25日上午於東京都台東區



返還中國前夕，迎來最終觀覽日的大熊貓蕾蕾。25日上午於東京都台東區

