2025年東京都23區公寓連續3年破億日圓、刷新史上新高

不動產經濟研究所於26日公布，2025年於東京23區發售的新成屋大樓公寓平均價格，較前一年上漲21.8%，達到1億3613萬日圓，連續3年突破1億日圓。首都圈（東京都、神奈川、埼玉、千葉各縣）則上漲17.4%，達到9182萬日圓。受建材費與人事費等建設成本持續飆漲影響，23區與首都圈雙雙刷新歷史最高紀錄。

在23區中，千代田區與港區等都心6區的平均價格上漲20.2%，來到1億9503萬日圓，正逼近泡沫經濟時期1990年所創下的最高紀錄（2億2662萬日圓）。

在首都圈方面，東京都心的高級物件拉抬了整體水準，首度站上9000萬日圓大關。神奈川上漲11.4%至7165萬日圓；埼玉上漲15.8%至6420萬日圓。千葉因前一年已大幅上漲，今年僅微幅成長2.7%至5842萬日圓。

首都圈因土地取得困難，供應戶數減少4.5%，僅2萬1962戶，為1973年以來最少。另一方面，價格超過1億日圓的「億元豪宅」戶數則大幅成長55.4%。最高售價為東京都港區與新宿區內價值25億日圓的物件。



東京都中央區佃的超高層公寓大樓群。10日從江東區方向拍攝

