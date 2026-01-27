【26眾院選】官方公告2月8日投開票：物價對策與消費稅成爭點

Newsfrom Japan

第51屆眾議院選舉於27日公告，展開為期12天、邁向2月8日投開票的選戰。這是自民黨與日本維新會組成連立政權後的首次總選舉，首相高市早苗（自民黨總裁）將此定位為尋求民意對連立政權授權的機會。焦點在於執政黨能否確保過半數（233議席）。「中道改革連合」則以成為國會最大黨為目標，意欲在選後的首相指名選舉中奪取主導權。物價對策、消費稅減稅、外籍人士政策等為主要爭點。

首相於27日上午與維新會代表吉村洋文共同在東京秋葉原站前發表首場演說，強調「重要政策與政權框架已改變」，展現眾院選的「大義」。她訴求：「在不穩定的情況下無法推動政策。請讓執政黨取得過半數。」吉村則強調：「我們將扮演油門角色，推動自民黨過去無法推進的改革，讓日本政治向前邁進。」

中道改革連合共同代表野田佳彥在青森縣弘前市執起麥克風表示：「在『生活者優先』的理念下訴求政策的中道力量能否獲得支援，正面臨考驗。」國民民主黨代表玉木雄一郎則在東京新橋站前演說，指出2026年度預算案的成立將會延後，主張：「不應是選舉優先的舊政治，必須轉變為國民生活優先的政治。」

參政黨代表神谷宗幣在東京站前呼籲支持，稱「在執政黨與中道二選一的情況下，日本沒有未來」。共產黨與令和新選組等黨魁則對高市政權提出批判。

此次眾院選是自2024年10月石破茂政權後再次舉行。在4年任期尚餘2年9個月的情況下，首相認為有必要接受選民審判，於23日毅然解散眾院。從解散到投開票僅16天，是戰後最短的對決。

首相將執政黨過半數設定為勝敗線，並明確表示若未達標將引咎下台。自民黨在上次眾院選與2025年參院選接連敗北，此次背水一戰。

眾院選將競爭小選區289席、比例代表176席，總計465個議席。公告前的勢力分布為：自民黨198席、中道改革連合172席、維新會34席、國民民主黨27席等。



第51屆眾院選公告，選民正傾聽候選人的訴求。27日上午於東京都豐島區

