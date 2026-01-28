北韓發射2枚彈道飛彈＝墜落於日本EEZ外

Newsfrom Japan

【首爾時事】根據韓國軍方消息，北韓於27日下午3時50分（日本時間同）左右，從首都平壤北方朝向日本海發射了數枚短距離彈道飛彈。日本防衛省也宣布，觀測到從北韓西岸附近發射了2枚彈道飛彈。兩者推測皆墜落於日本專屬經濟區（EEZ）以外。

根據防衛省資料，第1枚飛彈最高高度約80公里，第2枚約70公里，飛行距離分別約為350公里與340公里。日本政府批評此舉「違反聯合國安理會決議，關乎國民安全」，已透過外交途徑向北韓提出嚴正抗議。

當天適逢眾議院大選公告日，首相高市早苗在發射時正在仙台市進行助選演說。首相指示相關省廳全力蒐集情報，並迅速向國民提供資訊。首相官邸則由官房長官木原稔及緊急參集小組集結進行應對。

這是北韓自本月4日以來再次發射彈道飛彈。目前美國國防部第3號人物、負責政策的國防次長柯爾比正歷訪日韓，並於26日與韓國外長趙顯及國防部長安圭伯等人會談，討論針對北韓的嚇阻對策。北韓此舉被認為有對抗上述動向的意圖。由於北韓近期預計召開朝鮮勞動黨大會，也有藉此發揚國威的可能性。



訪問北韓核心兵器工廠，視察飛彈與砲彈生產狀況的朝鮮勞動黨總書記金正恩（中央）。朝鮮中央通訊社於2025年12月26日發布（AFP時事）

