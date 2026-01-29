國稅廳統計國外財產超過8兆日圓＝總額與提出件數均創歷史新高

Newsfrom Japan

國稅廳於28日公布了2024年分「國外財產調書」的統計結果。國內居住者若擁有超過5000萬日圓的海外資產，有義務提交該調書。國外財產總額較前一年增加26.3%，達到8兆1945億日圓；調書提交件數亦增加9.8%，達到1萬4544件，雙雙刷新歷史最高紀錄。

該廳負責人指出：「背景可能包含股價上漲與日圓貶值等因素。」

國外財產的明細中，有價證券為5兆4817億日圓，占整體的66.9%。其後為存款8817億日圓等。當發現漏報國外財產相關的所得稅或遺產稅時，將產生加算稅，但有根據是否提交調書而加重或減輕加算稅額的特例措施。2024事務年度（2024年7月至2025年6月）中，因未提交調書等原因而加重稅金的有366件，因有提交調書而獲得減輕的有221件。

根據各國稅務機關間交換金融帳戶資訊的「共同申報準則（CRS）」，國稅廳在2024事務年度從101個國家與地區的稅務機關獲取的日本居住者金融帳戶資訊共274萬5374件。



國稅廳。位於東京都千代田區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]