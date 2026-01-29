「絕無」干預買入日圓＝美財務部長堅持強勢美元政策

Newsfrom Japan

【華盛頓時事】美國財務部長貝森特（Scott Bessent）於28日接受CNBC電視台採訪，針對是否為了引導日圓升值、美元貶值而進行「買入日圓、賣出美元」的匯率干預提問時，予以否定並表示「絕無此事」。另一方面，關於未來的干預計畫，他僅表示：「除了美國採取強勢美元政策外，其餘不予置評。」

自上週末以來，由於對日美當局可能進行協同干預的警戒感，日圓升值、美元貶值持續進行。在此背景下，總統川普前一日在巡迴演說地中西部愛荷華州發言稱「美元的價值非常棒」。此舉被解讀為容忍美元貶值，導致美元拋售潮加劇。

貝森特指出，所謂「強勢美元政策」是指整頓「合適的經濟基本面（Fundamentals）」。他表示，若實施大規模減稅與放寬管制等「健全的政策，資金將會流入美國」，並預期「隨著貿易逆差削減，長時間來看將會帶來進一步的美元升值」。



在美國白宮區域內接受採訪的財務部長貝森特。攝於2025年11月，華盛頓（AFP時事）

