成田機場2025年12月外國觀光客創歷史新高＝持續關注中國航線走向

Newsfrom Japan

成田國際機場公司於29日公布的2025年12月營運狀況（速報值）顯示，國際線航空旅客數中，外籍人士較前一年同月增加3%，達210萬8313人，創下歷年12月的最高紀錄。加計國內線後的總航空旅客數則成長4%，達364萬9542人。社長藤井直樹在記者會上表示：「以訪日觀光客為中心，外籍旅客表現相當穩健。」

另一方面，受中國政府呼籲克制訪日影響，中國航線的客機起降次數減少18%，僅2122架次。今年1月（截至24日為止）則減少27%，僅1524架次，藤井社長指出「減少幅度正在擴大」。考慮到2月即將迎來春節（舊正月），他表示：「必須持續注視後續發展。」

2025年全年旅客數較前一年增加6%，達4225萬5291人。其中，國際線外籍旅客數增加10%，達2390萬6893人，創下歷史新高。

