黃金零售價格首度突破3萬日圓＝因應地緣政治風險飆漲

貴金屬龍頭田中貴金屬工業（東京）於29日下午，將黃金門市零售價格（含消費稅）較前一日下午調升每公克1775日圓，達到3萬248日圓。這是金價首度突破3萬日圓大關。該價格於去年9月才剛達到2萬日圓，隨後因地緣政治風險升高，國際指標的紐約金期貨行情強勁上揚，導致金價在短短4個月內又上漲了1萬日圓。

本月美國攻擊南美委內瑞拉，且針對丹麥自治領格陵蘭的領土歸屬問題，美歐對立激化。此外，美國總統川普多次針對伊朗發出武力行使警告，促使避險資產黃金的需求增加，加速價格上漲。

在田中貴金屬的銀座總店（東京都中央區），連日來湧入大批顧客，當天甚至在開店前號碼牌便已發放完畢。據稱以購買10至20公克的小額顧客居多。

第一生命經濟研究所首席經濟學家西濱徹指出：「各地對立與紛爭加上伊朗政局不穩，市場憂心混亂會擴散至全球，金價飆漲並不令人意外。」



陳列於田中貴金屬東京都內門市的1公斤金條（AFP時事）

