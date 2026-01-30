【26眾院選】高市首相外交與安保言論引起波瀾＝談台灣有事「若逃跑同盟將崩潰」

Newsfrom Japan

隨著眾議院大選論戰升溫，首相高市早苗（自民黨總裁）關於外交與安全保障問題的發言引發議論。在日中關係脈絡下原本應已封印的「台灣有事應對方式」，高市再次提及，給了中國進一步批判的口實。有人擔心這種針對保守派選民的選舉發言，可能對未來的國際關係產生意想不到的影響。

「當台灣發生重大事態時，我們必須去救助日本人與美國人。若正在採取共同行動的美軍受到攻擊，而日本卻什麼都不做逃回家，日美同盟將會瓦解。」首相於26日在朝日電視台節目舉行的黨魁討論中如此明言。

關於台灣有事，首相曾於去年11月在國會表示，這「可能成為」自衛隊可行使集體自衛權的「存立危機事態」。對此，中國採取了再次停止進口日本產水產品等對抗措施，導致日中關係急速惡化。隨後首相雖曾「反省」表示會謹慎對待特定案例，但在26日的節目中又再度觸及。有觀點認為，這是在面對共產黨委員長田村智子逼問要求「只能撤回言論」時，不經意流露出的真心話。

中國並未放過這個「可乘之機」。中國外交部副局長郭嘉昆於27日的記者會批評「日本沒資格指手畫腳」，並展開對日宣傳戰，聲稱「暴露了日本右翼勢力企圖挑戰戰後國際秩序的野心」。

不僅是日中關係，首相在同一節目中將北韓形容為「核保有國」。然而日本政府並不承認北韓為核武國家，官房副長官佐藤啟在27日的記者會中不得不解釋首相是「指其正在進行核武與飛彈開發」。此外，28日在札幌市演說時，高市不等政府於今夏彙整規管方案，便斷言「不能讓外國資本繼續買地」，也讓相關人士捏了一把冷汗。自民黨內部亦出現戒心，認為「針對支持者的發言需要注意」。

◇高市首相安保相關發言

【1月26日】

「俄羅斯與中國、北韓與俄羅斯關係緊密，且皆為核保有國。」（朝日電視台節目）

「當台灣發生重大事態，我們也不得不去援救日本人跟美國人。共同行動的美軍若受到攻擊、日本若逃走什麼都不做，日美同盟將會瓦解。」（同上）

【28日】

「不能再讓外國資本繼續到處買地，到處可見的太陽光電板是外國製的。為什麼要為了設面板砍掉森林？我會為此戰鬥。」（札幌市內演說）



發表街頭演說的首相高市早苗。29日下午於神戶市垂水區

