東京上野發生4.2億日圓強盜案＝羽田機場亦出現1.9億日圓搶案？警視廳調查中

從29日深夜至30日凌晨，東京都台東區街頭及羽田機場（大田區）停車場相繼發生多起運送巨額現金團體遭類似催淚噴霧襲擊的事件。在台東區，疑似裝有總計4億2300萬日圓現金的三個行李箱遭奪；在羽田機場，車內雖有裝著約1億9000萬日圓現金的兩個行李箱，但所幸未受損失。兩處現場均有3人組駕車逃逸，警視廳認為兩起事件可能有關聯，正全力追蹤逃犯行蹤。

根據搜查關係人士透露，受害團體均表示「當時正打算將錢運往中國」。

29日晚上9點半左右，台東區東上野有2名中國籍與3名日本籍的20至40多歲男女遭到襲擊。一名在現場附近、自稱負責人的男性向警視廳解釋：「我的工作是將日圓經由羽田機場運往香港並兌換成港幣。這次也委託這5人運送至羽田。」

襲擊的3人組中，其中一人身高約170公分，穿著黑色外套及針織帽。所有人皆搭乘同一輛車逃逸。

大約在同一時間，附近街道發生了一起路人男性遭撞受輕傷的肇事逃逸事件。車輛雖逃離現場，但隨後在約500公尺外的路邊發現一輛被遺棄、懸掛長野車牌的輕型乘用車。

羽田機場的事件則發生於30日凌晨0點10分左右。在與第3航廈相鄰的P5停車場3樓，一輛白色車輛接近一名50多歲的日本男性。對方邊喊著「你在幹嘛」邊從副駕駛座等地噴灑噴霧，並用鐵鎚敲擊受害男性的車窗玻璃。受害男性的車上載有3名工作夥伴，他們表示「正打算帶錢去中國」。

在此之前，同一樓層剛發生一起20多歲男性差點被搶走包包的搶劫未遂事件。包含該男子在內，共有3人搭乘白色車輛逃逸，其中一人年約20至30多歲，穿著黑衣。



警視廳搜查人員正在現場附近進行調查。



案發地點羽田機場P5停車場。

