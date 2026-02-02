香港逮捕包含3名日本人在內的6人＝疑似與羽田襲擊案有關

Newsfrom Japan

【香港時事】關於50多歲日本男性於30日在香港被強奪超過5000萬日圓現金的案件，當地警察於31日宣布逮捕了涉嫌參與犯案的6名男女，其中3人為日本人。受害男性曾於30日凌晨在東京羽田機場停車場遭受襲擊，當時差點被奪走約1億9000萬日圓。該男性隨後將同額現金帶入香港。香港警察表示關於兩起案件的關聯性，如有必要將向日本警察當局確認。

香港案件的執行犯被認為是2名日本人。除了日本人外，被捕的還有2名中國大陸出身者與1名香港出身者。被捕的日本人中，有1人是與50多歲男性一同運送現金，並曾向警察表示自己也是受害者。然而，此人被認為向犯罪集團提供情報並協助強奪。

遭奪現金全數為日圓，原先傳出約為5800萬日圓，但警察於31日宣布金額約為5100萬日圓。根據當地媒體報導，該50多歲男性等人於30日早上搭機抵達香港。隨後搭計乘車前往香港島上環的外幣兌換店，在下車瞬間遭到襲擊，裝有現金的後背包被搶走。

