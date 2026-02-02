日英領袖會談：策略性推進資安防衛、日英2加2預計年內舉行

Newsfrom Japan

首相高市早苗於31日晚間與英國首相施凱爾在首相官邸舉行會談，雙方就進一步深化兩國關係達成共識。會議確認將策略性推進資安防衛相關合作，並為了強化安全保障領域的聯動，將在年內舉行外交與防衛閣員會議（2加2）。這是施凱爾就任後首度訪日。

針對重要礦物供應鏈的強韌化，雙方一致認為包含兩國在內的志同道合國家之合作已成當務之急。此外亦決定新設諮詢機構，摸索航太領域的合作。

開頭時，高市強調兩國關係表示：「日英正穩健且具體地推進合作步伐。」施凱爾也回應：「英日夥伴關係非常深厚，建立在信任與共同利益之上。」兩位領袖在會談後舉行了共同記者發表，並出席工作晚宴。

在美國川普政權將「美國優先」政策付諸實行、與歐洲裂痕加深之際，高市與施凱爾針對如何面對川普總統以重建國際秩序交換了意見，並針對對華應對進行磋商。施凱爾曾於28日至31日訪華，並與國家主席習近平就修復關係達成共識。

日英近年深化安保合作，帶有「準同盟」色彩。領袖會談中，基於俄羅斯、中國、北韓加強聯繫的動向，雙方共有「歐洲大西洋與印太安保不可分割」的立場。雙方也商定持續推動由義大利加入的3國次世代戰鬥機共同開發，以及自衛隊與英軍的部隊間交流。



共同記者發表後握手的高市早苗首相（右）與英國首相施凱爾。31日下午於首相官邸。



進行會談的高市早苗首相（右端）與英國首相施凱爾（左起第4人）。31日下午於首相官邸

