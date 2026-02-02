【26眾院選】高市首相針對匯率發言澄清稱「容忍日圓貶值是誤解」

Newsfrom Japan

首相高市早苗（自民黨總裁）於1日針對匯率動向在X（舊稱Twitter）發文表示：「日圓升值或貶值並沒有哪一方絕對好或絕對壞。」由於其在眾院選助選演說中的發言引發「容忍日圓貶值」的解讀，此舉旨在消除誤解。

首相在1月31日的川崎市演說中，針對目前的日圓貶值解釋：「對輸出產業是大好機會。更有幫助的是外匯特會（外國匯率資金特別會計），現在運用狀況正處於『獲利豐厚』的狀態。」同時表示：「民主黨政權時超強日圓導致企業紛紛出走海外，失業率極高，那樣比較好嗎？」

首相在X上針對此發言澄清：「存在誤解。我並非在強調圓日貶值優點。目前日圓貶值導致能源與食品等物價高漲是個課題，政府理所當然應予以因應。」

對此，中道改革連合共同代表野田佳彥在東京都的街頭演說批判：「日圓貶值下有誰看著超市標價會感到獲利豐厚嗎？資材價格不斷飆漲，有哪家中小企業主覺得獲利豐厚嗎？」共產黨委員長田村智子也在千葉縣松戶市演說嚴厲指出：「在物價高漲受苦時自己引發異常圓貶，竟然毫無反省。」



正在演說的高市早苗首相。1月31日於川崎市



進行街頭演說的高市早苗首相。1日下午於愛知縣日進市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]