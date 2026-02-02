【26眾院選】選民對朝野街頭拉票稱「請提出物價高漲對策」、「要有實現性」

Newsfrom Japan

超短期決戰的眾院選於1日迎來投開票前一週唯一的「選舉週日」。「請致力於物價高漲對策」、「請推行具實現性的政策」。傾聽朝野幹部與候選人訴求的選民發出了各種心聲。

在新潟縣聖籠町的集會所，執政黨幹部發表講演。周邊因寒流影響積雪深厚，正以重型機械除雪。該町一名50多歲女性上班族要求：「物價持續高漲，請比以往投入更多心力對策。」

在同町經營稻農的男性（75歲）則表示，除了因酷暑導致的高溫與水荒，因應食用米短缺也持續辛苦，「近年米價不穩，總之希望能穩定價格。」

在東京JR澀谷站前，眾多家庭遊客與年輕人穿梭中，野黨黨魁向聽眾訴求公約。住在東京都港區經營公司的60多歲女性表示，她正關注消費稅減稅與社會保險費負擔減輕，「在物價高漲中，員工的社會保險費很高。希望能推行有實現性的政策。」

大田區20多歲男性上班族則表情嚴肅：「減稅固然令人感激，但只顧眼前真的好嗎？國際局勢變化劇烈，希望能強化安保政策。為了備戰有事，需要有領導力的人。」

在奈良市JR奈良站前，野黨幹部執起麥克風。一名從社群網站短影音開始對政治產生興趣、前來聽演說的奈良縣平群町40多歲女性，對社群媒體選戰表示歡迎：「進入政治家直接發布資訊的時代，政治變得更親近了。」

同縣大和郡山市仰賴年金生活的60多歲男性則說：「食料品高漲很辛苦。若現役世代所得增加，年金也會增加吧。」表示將重視經濟政策來選擇投票對象。從兵庫縣尼崎市前來的34歲女性上班族則表示：「就算職位與薪水提升，實際領到的到手薪資卻沒增加多少，這會磨滅工作意願」，要求政府應減輕社會保險費的負擔。



迎來唯一的選舉週日，傾聽候選人演說的人群。1日下午於東京都澀谷區



聚集在眾院選候選人講演會的選民。1日下午於新潟縣聖籠町



在JR奈良站前傾聽野黨幹部演說的人群。1日下午於奈良市

