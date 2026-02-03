眾院選外國人政策：支援團體呼籲日語指導與按年齡與能力分層

Newsfrom Japan

在將於8日投開票的眾議院大選中，外國人政策也是爭點之一。隨著居住者增加，需要日語指導的孩子也隨之增多，提升學習效率成為當務之急。支援團體發出呼籲表示：「國家制定對應年齡與日語能力的指導方針至關重要。」

NPO法人「青少年自立援助中心（YSC）」（東京都福生市）於2010年成立了「YSC全球學校」。以擁有外國背景的兒童與青年為對象，依據程度實施日語教育與高中升學支援。

該校設有面授與線上共14種學習課程，每年招收約250至300名來自中國、菲律賓、尼泊爾等地的孩子。然而，由於教室與講師數量有限，據稱目前要擴大招收已面臨嚴峻困境。

根據文部科學省資料，2023年度需要日語指導的學童人數達6萬9123人，創下歷史新高。另一方面，學校指導體制的整備現狀則是委託各地方政府辦理。

該校負責人田中寶紀（46歲）對「需求激增的現狀該如何改善」表達了危機感。她向國家訴求應實施人力短缺的實態調查，並在確保待遇符合專業性的前提下延攬人才。她指出：「國家應發揮領頭羊作用，整理教學大綱等，進行提升效率的制度設計。」

在眾院選中，也有政黨主張限制外國人入境或強化打擊非法逗留。田中女士憂慮表示：「針對外國人的生活支援等措施對象範圍，是否會隨政權更迭而受左右？」

在憂心可能導致排外主義式對立的情勢下迎來眾院選，她強調：「擁有多元背景的人們，是今後一起承擔日本社會的存在。希望能推動包含日語教育必要性在內、作為共生社會基礎的法制建設。」



為擁有外國背景的兒童與青年提供日語教育支援等的「YSC全球學校」（東京都福生市）負責人田中寶紀。攝於1月22日，該市



因各種緣由來日，在「YSC全球學校」為了高中升學進行入試準備的受講生。攝於1月22日，東京都福生市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]