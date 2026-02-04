幫助辭職的「退職代行Moomuri」社長夫婦被捕＝涉嫌違反律師法

Newsfrom Japan

針對替本人向公司傳達辭職意願的「退職代行Moomuri」服務，警視廳保安課於3日依違反律師法嫌疑，逮捕了營運公司「Albatross」（橫濱市）社長谷本慎二（37歲，居住於東京都中野區白鷺）及其妻子兼員工志織（31歲）。兩人皆否認指控，並表示「沒想到會違反律師法」。

逮捕嫌疑為2024年7月至10月間，在不具律師資格的情況下，以獲取報酬為目的，向律師介紹了公務員及公司職員等男女共6人。

據該課表示，介紹給律師的對象包含不具團體交涉權的公務員，以及與公司存在欠薪等糾紛的使用者。該公司從律師事務所收取每人1萬6500日圓的介紹費，但名義上是以網路廣告業務委託費或該公司工會的贊助金形式匯入。

該課認為廣告業務與工會並無實質運作，意在圖謀隱瞞，目前正針對接受媒合的兩家律師事務所的律師等相關人士，依違反該法嫌疑進行搜查。



被移送至警視廳原宿署的「退職代行Moomuri」營運公司「Albatross」社長谷本慎二



3日上午於東京都澀谷區。 圖說：被移送至警視廳原宿署的「退職代行Moomuri」營運公司「Albatross」社長之妻谷本志織



3日上午於東京都澀谷區。 圖說：Albatross營運的「退職代行Moomuri」官方網站部分截圖

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]