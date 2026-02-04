北韓綁架問題受害家屬橫田早紀江迎來90歲＝稱「沒想過會是這種人生」

Newsfrom Japan

遭北韓綁架的橫田Megumi（綁架當時13歲）之母橫田早紀江，於4日迎來90歲生日。她日前接受各家媒體採訪時，感嘆事態毫無進展的無奈：「任何人雖都會增長歲數，但這是我沒想過的人生。現在感到悲哀的是日本在這麼長的時間內都無法解決問題。」

橫田Megumi於1977年就讀國一期間在新潟市內遭綁架。至今已48年無法相見，早紀江訴說心聲：「若能在一起，本該能像大家一樣幸福生活，如今卻是無止盡的痛苦。」

她透露數年前曾因狹心症病倒，並表示「哪怕只是一點點也要長壽下去」。為了促成解決，她流露出決心：「想去北韓傳達心意，自己變得如何都無所謂。」

針對將於8日投開票的眾院選，她質疑「為何是現在解散」，並訴求「奪回國民生命才是首要任務」。她提到北韓正等待被害者家屬高齡化凋零，並加重語氣說：「難道要一直被認為日本什麼都做不到嗎？這是我拼盡全力想說的話。」

隨著拉致被害者有本惠子之父明弘於2025年2月過世，政府認定的未歸國被害者父母輩中，僅剩早紀江一人。「只要有一個人活著就能對話。希望全日本齊心協力，奪回被害者。」



在90歲生日前夕接受採訪的橫田早紀江。1月27日於川崎市

