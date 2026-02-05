安倍前首相槍擊案：被告山上徹也辯護人提起控訴要「矯正不當判決」

Newsfrom Japan

針對2022年安倍晉三前首相在奈良市助選演說中遭手製槍枝殺害事件，被控殺人等罪名的山上徹也被告（45歲），其辯護人於4日因不服奈良地院判處無期徒刑之判決，已向大阪高院提起控訴。

辯護人表示：「這是與被告協商後的結果，為了獲得矯正不當一審判決的機會，正式提交了控訴申述書。」預計在控訴審（二審）中，除了主張量刑不當外，亦將針對《槍砲刀劍法》中的發射罪再次主張無罪。

在審判中，被告承認殺人罪，爭點在於如何評價其因世界和平統一家庭聯合會（舊統一教）導致的坎坷成長背景。辯護方主張被告為「宗教虐待」的被害者，且與量刑判斷中最重要的犯案動機深切相關，呼籲判刑應止於最長20年徒刑。

1月21日的裁判員裁判判決認為，雖然被告成長背景「不可否認成為犯案背景或遠因」，但判斷「難以稱對殺人的意志決定有重大影響」。辯護方雖曾主張被告製作的槍枝不屬於《槍砲刀劍法》上的「手槍等」，但法官以「具足夠殺傷人之威力」予以駁回。

被告於判決翌日的22日，與曾以辯護方證人身分出庭的宗教社會學家、北海道大學大學院特任教授櫻井義秀面會。據櫻井表示，被告並未表現出對判決不服的樣子，當時提到關於控訴與否會再與辯護人商量。

根據判決書指出，被告於22年7月，在奈良市街頭向安倍氏近距離發射2次手製槍枝，導致其失血過多死亡。



聽取奈良地院判決的山上徹也被告（前）。1月21日（插畫：松元悠）

