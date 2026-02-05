【26眾院選】高市首相影片點閱破億創紀錄：「廣告費用」也引發質疑

Newsfrom Japan

自民黨在眾議院大選公告前於YouTube投稿的首相高市早苗（黨總裁）訊息影片，其播放次數於4日突破1億次。這在政治相關影片中實屬罕見。外界認為這與在X（舊稱Twitter）等平台以廣告形式推播有關，亦出現「到底花了多少廣告費」等質疑聲。

影片內容為首相訴求：「未來是要靠自己的雙手開創的，自民黨將站在最前線。」該影片於公告前一天的1月26日投稿至黨官方頻道（訂閱人數19.6萬人），不到10天即突破大關。即便是被視為日本MV最快紀錄的音樂組合YOASOBI熱門曲〈偶像（Idol）〉，也花費了35天才破億。

在此之前，自民黨最高播放紀錄為2024年眾院選時石破茂（時任總裁）的訊息，約2200萬次。本次影片即便與自民黨在公告後投稿的首相影片相比也顯得極其突出。

其他政黨中，播放次數最高的是訂閱人數約為自民黨3倍的參政黨，於2025年5月投稿的影片，約4800萬次。神谷宗幣代表3日在X表示：「在網路空戰陷入苦戰，希望能投入更多廣告」，展現競爭心。國民民主黨最高約1400萬次（24年10月公開）；中道改革連合則停留在約100萬次（今年1月公開）。

雖然《公職選舉法》禁止候選人個人投放付費網路廣告，但政黨若為直接連結至選舉運動用網站等的廣告則獲允許。中央大學教授中北浩爾（政治學）指出：「社交網路正相當程度地扭曲政治與選舉，不容忽視，現在是該討論規則適正化的時候了。」

