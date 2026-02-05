台積電將於熊本生產最先進3奈米半導體＝政府將提供追加支援

Newsfrom Japan

全球半導體代工龍頭台灣積體電路製造（TSMC）於5日由其經營高層在首相官邸會晤首相高市早苗，並傳達將在熊本第2工廠（熊本縣菊陽町）量產電路細線寬度為3奈米（奈米為10億分之1）的最先進半導體。若量產實現，將成為日本國內首例。政府認為這有助於強化經濟安全保障，正研議提供追加支援。

台積電董事長兼執行長（CEO）魏哲家，向首相強調其重要性表示：「3奈米技術將構成日本人工智慧（AI）商業的基礎」。首相則回應：「希望能推進相關研議」。

3奈米半導體被用於AI數據中心及機器人。此前台積電曾表示將投資122億美元（約1兆9000億日圓），在第2工廠生產6奈米及12奈米半導體，經濟產業省已決定提供最高7320億日圓的補助。預計隨著事業計畫的變更，支援金額將會增加。

關於最先進半導體，Rapidus（東京）亦計畫於2027年度在北海道千歲市的工廠開始量產2奈米半導體。



台灣積體電路製造（TSMC）的標誌（AFP時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]