近畿大學成功完全養殖紅喉魚＝目標定於5年後商品化

近畿大學於5日宣布，世界首度成功達成高級魚「紅喉魚（Nodoguro）」的完全養殖，即將人工孵化的魚苗養育為成魚後，進一步完成下一代的孵化。今後計畫先在校方經營的餐飲店提供成魚，目標5年後向養殖業者販售稚魚。校方表示：「希望能穩定飼育技術並進行品種改良。」

根據該校水產研究所（和歌山縣）資料，2016年成功達成野生捕獲成魚受精卵的人工孵化，2023年生產了3萬尾以上的稚魚。2025年8月，從人工孵化養大的5尾母魚開始採卵，經激素投藥與人工受精，於同年10月成功達成下一代的人工孵化。

誕生出的下一代稚魚約7000尾，預計3年左右可成長至食用大小。紅喉魚生態仍有許多不明之處，目前認為從稚魚成長過程中會出現雌雄分化。該校人工孵化的個體9成以上為雄性，增加雌性比例是未來的課題。

該研究所所長家戶敬太郎教授（水產增殖學）表示：「針對一般大眾的供應，只要能向養殖業者供應稚魚，我認為就會不斷推進下去。」



近畿大學完全養殖誕生的高級魚紅喉魚稚魚（由該大學提供）



近畿大學水產研究所養殖的紅喉魚成魚（由該大學提供）

