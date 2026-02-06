日美領袖3月19日會談＝川普對眾院選表態「全面支持」高市首相

Newsfrom Japan

【華盛頓時事】美國總統川普於5日透露，將於3月19日在白宮與高市早苗首相會談。針對將於8日投開票的眾議院大選，他表明「完全且全面地支持」由自民黨與日本維新會組成的連立政權。美國總統針對日本國政選舉表達特定支持立場實屬罕見。

川普在社群媒體貼文強調：「期待3月19日在白宮迎接首相。」他提到基於日美關稅談判的合作等，讚揚「首相值得強力的評價」。

針對眾院選，川普指出：「這是非常重要的選舉，選舉結果對日本未來極其重要。」他稱首相是強而有力的領導人，並訴求「她絕不會讓日本國民失望」。

官房副長官佐藤啟在6日的記者會上，證實正按照川普所提出的日程安排首相訪美事宜。他並表示：「希望能做好準備，使此次訪問成為開創日美同盟新歷史的有意義訪問。」

這將是高市首相就任後首度訪美。川普政權有意以國賓待遇接待，除了歡迎儀式與官方晚宴外，預計也將舉行美國建國250週年的紀念活動。



在領袖會談中迎接美國總統川普（左）並握手的高市早苗首相。2025年10月於東京元赤坂迎賓館

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]