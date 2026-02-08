豐田營收首度破50兆日圓＝北美油電車大賣與日圓貶值等因素

Newsfrom Japan

豐田汽車（Toyota）於6日發布2026年3月期合併財報預測，表示營收（相當於營業收益）將首度達到50兆日圓。先前預測為49兆日圓。純益也上調至3兆5700億日圓（原預測為2兆9300億日圓）。儘管面臨美國川普政權加徵關稅的逆風，但在油電混合動力車（HV）帶動下，北美及日本國內銷售表現強勁。日圓持續貶值預計也將推升收益。

代表本業獲利的營業利益預測亦上調至3兆8000億日圓（原預測為3兆4000億日圓）。因將預計匯率調整為1美元兌150日圓（原預測146日圓）、1歐元兌174日圓（原預測169日圓）的圓貶方向，營業利益預計將比原先預測增加3100億日圓。加上降低成本等效果，皆對收益改善有所貢獻。

關於美國關稅的影響預估額維持在1兆4500億日圓不變。包含大發工業與日野汽車在內的集團全球銷售量預估亦維持1130萬輛。

同時發表的2025年4-12月期合併業績顯示，純益較前一年同期減少26.1%，為3兆308億日圓。營業收益成長6.8%至38兆876億日圓，營業利益減少13.1%至3兆1967億日圓。美國高關稅使營業利益縮減1兆2000億日圓。匯率較前一年同期呈現圓升走勢也是導致減益的因素。

目前因日中關係惡化，半導體採購隱憂依然存在，豐田表示：「將持續注視影響，並與供應商保持聯繫。」集團全球銷售量成長3.8%至860萬7000輛，除北美大幅成長13.5%外，日本國內與歐洲亦有所增長。



豐田汽車的企業標誌（AFP時事）

