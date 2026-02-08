【26眾院選】眾院選8日投開票＝全民訴諸對高市政權的信任

Newsfrom Japan

作為對高市政權審判場景的第51屆眾院選於8日進行投開票。這是自民黨與日本維新會組成連立政權後的首次國政選舉，執政黨能否確保過半數的233席以維持政權穩定是最大焦點。朝野各黨黨魁於7日在各地進行最後訴求，爭取更多選票。

本次眾院選與2024年10月相比，間隔約1年3個月。從1月23日解散眾院到投開票僅16天，是戰後最短時間的決戰。包含消費稅減稅在內的經濟對策與外籍人士政策成為主要爭點。

首相高市早苗（自民總裁）期盼獲得選民信任，以推動「負責任的積極財政」等個人政策。最後一天她在東京都內巡迴，強調「是賭上進退而解散」，並呼籲若自民黨戰敗「高市內閣的挑戰就結束了」。

中道改革連合共同代表野田佳彥亦在東京持續演說，目標成為對抗保守色彩強烈的高市政權之軸心，訴求「需要繼續行走和平國家之路的中道政治」。他也批判自民黨提名了與派閥秘密資金事件相關的候選人。

維新會共同代表藤田文武在大阪府吹田市街頭演說表示：「即便要與（自民黨）吵架，也會實現真正必要的事，絕不允許被架空」，展現維新會在執政聯盟中的角色。

國民民主黨代表玉木雄一郎在東京池袋站前，說明黨內致力於增加實質薪資的立場：「要成為最可靠的野黨，以解決取代對決來推動國家前進。」

共產黨委員長田村智子在東京都練馬區批判首相的外交安保路線，表示「希望能建立一個能推行和平外交的日本」。令和新選組代表山本太郎在福岡市斷言自民黨造成日本經濟停滯，並強力宣示「要將自民黨拉下台」。

參政黨代表神谷宗幣在埼玉市指出政府與自民黨的外籍人士政策不足，表示「自民黨若勝選將不再聽取國民意見」。減稅日本・憂國連合、日本保守黨、社民黨、團隊未來的幹部亦在各地進行演說。

眾院總席次為小選區289、比例代表176共465席。共有1284人參選。



