【26年眾院選】自民黨突破3分之2門檻310席、中道慘敗、小黨躍進

Newsfrom Japan

第51屆眾議院選舉於8日投票、開票。自民黨預計將取得超過310席，獲得壓倒性勝利，單獨拿下超過法定席次3分之2。高市政權得以延續。若加上日本維新會，執政黨勢力規模可望達到約350席，形成龐大的執政聯盟。中道改革聯合則從公告前的172席大幅縮水，慘敗收場，共同代表野田佳彥已表明辭職。參政黨、Team Mirai（未來團隊）則呈現躍進態勢。

自民黨過去最多的獲得席次為1986年的300席。本次選舉中，執政黨大幅超越高市早苗首相（自民黨總裁）設定的勝負基準線──過半數的233席。由於取得3分之2席次，即使在執政黨未過半的參議院中法案遭否決，也能在眾議院重新表決通過，並具備提出憲法修正案的條件。

首相表示已獲得國民的信任，將加速推動「負責任的積極財政」以及強化安全保障等政策。她在8日晚間的電視節目中指出，對於競選承諾的為期兩年的食品消費稅率降為零，將在跨黨派設立的「國民會議」中加快討論，並表示「並不打算由自民黨單方面強行推動」消費減稅。

首相就自民黨黨務高層與首相指名選舉後的內閣人事表示「不會有重大變動」。預計在即將召集的特別國會中再次被指名為首相，並成立第2屆內閣。

在眾議院解散前不久才成立的中道派，曾批評自民黨提名涉及派閥政治獻金事件的候選人，但未能擴大支持。野田氏於9日凌晨的記者會上表示「負有萬死難辭的重大責任」，並在電視節目中稱「將嚴肅看待民意」。共同幹事長安住淳也已決定辭職。

本次眾議院選舉距離2024年10月上一次選舉約1年3個月，是自民黨與維新會組成聯合政權後的首次國政選舉，首相將其定位為檢驗聯合執政正當性的機會。

本次選舉共465席（小選舉區289席、比例代表176席），共有1,284人參選，其中小選舉區1,119人、比例代表165人（不含與小選舉區重複者）。

公告前各黨勢力為：自民黨198席、維新會34席、國民民主黨27席等。維新會在其大本營大阪的19個選區中僅敗給自民黨1席，未能達成全勝。



面帶笑容的高市早苗首相（自民黨總裁，照片右）與神情嚴肅的中道改革聯合共同代表野田佳彥，2026年2月8日

